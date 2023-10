A Ragusa “L’umano prima di tutto” con protagonista Michael Christensen, il primo clown dottore al mondo

Si è concluso il corso di formazione intitolato “L’umano prima di tutto! Con il naso in tasca,” promosso dall’associazione dei clown dottori “Ci ridiamo sù,” dalla Fondazione San Giovanni Battista e da Adierre, con il patrocinio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia e il sostegno di vari sponsor privati. Questo corso ha visto la partecipazione di due relatori di spicco, Michael Christensen, il primo clown dottore della storia mondiale, e Rodrigo Morganti, il pioniere italiano della comicoterapia.

IL CORSO

Il corso si è articolato in due parti, rivolte a diverse categorie di partecipanti. La prima parte ha riguardato i docenti di ogni ordine e grado ed è stata incentrata sulla “Comicoterapia e comunicazione sensibile in classe,” con l’obiettivo di insegnare come portare la comicoterapia nelle scuole, promuovendo una comunicazione empatica e la gestione delle emozioni positive nell’ambito educativo.

La seconda parte del corso è stata destinata ad assistenti sociali, professionisti del settore sociale e sanitario, operatori, educatori e volontari, ed è stata suddivisa in tre giornate con laboratori esperienziali su diverse tematiche. Gli partecipanti hanno esplorato l’importanza di essere umani, vulnerabili e aperti alle diverse emozioni, imparando strumenti utili nella relazione socio-sanitaria, inclusa l’umanizzazione, l’inclusione, l’ascolto e la presenza empatica.

L’iniziativa ha suscitato grande interesse da parte dei partecipanti, rappresentanti di diverse professioni, che hanno mostrato entusiasmo nell’apprendere e applicare queste competenze nelle loro attività quotidiane, sia professionali che personali. L’obiettivo principale del corso è stato promuovere la consapevolezza sull’importanza di una comunicazione empatica e di uno stile di vita basato sulle emozioni positive.