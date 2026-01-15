A Ragusa inaugurata la prima Toyota Tech School della provincia

Il 15 gennaio l’IIS Galileo Ferraris di Ragusa, in collaborazione con il concessionario Toyota TD Car, ha inaugurato la Toyota Tech School. È il primo istituto nella provincia di Ragusa ad aderire al progetto dedicato alla preparazione dei tecnici del futuro. Alla cerimonia hanno partecipato studenti, docenti, rappresentanti delle istituzioni e di Toyota TD Car, insieme ad Alessandro Morganti, CFO e Customer Experience & Network Director di Toyota Motor Italia.



Il programma Toyota Tech School, promosso da Toyota Italia, nasce per formare le nuove generazioni di tecnici e meccanici specializzati, in risposta ai cambiamenti che stanno attraversando il settore: elettrificazione, digitalizzazione e sistemi di sicurezza avanzati. All’interno del programma si inserisce T-TEP (Toyota Technical Education Programme), il percorso formativo internazionale di Toyota che, attraverso la collaborazione con le concessionarie locali, offre agli studenti un’esperienza diretta nel mondo dell’assistenza tecnica.



«Formare i tecnici di domani significa investire nelle persone, condividere competenze e restituire valore al territorio» afferma Giuseppe Distefano, Amministratore Delegato di Toyota TD Car. «Un modo per unire l’esperienza delle imprese a quella delle scuole e creare opportunità reali per i giovani». Grazie al programma T-TEP, gli studenti del IV e V anno seguiranno un percorso fatto di teoria e pratica, in un’officina didattica all’interno dell’istituto, dotata di strumentazioni in linea con gli standard Toyota. Potranno esercitarsi su vetture full hybrid, Plug-in Hybrid ed elettriche, acquisendo competenze sui sistemi che rappresentano il futuro della mobilità. Il percorso si concluderà con un esame che consentirà agli studenti di ottenere la qualifica di Operatore Manutentore Toyota, riconosciuta in Italia e all’estero. Alcuni di loro avranno l’opportunità di svolgere uno stage nelle sedi Toyota TD Car, dove si confronteranno con la realtà di una concessionaria e di un centro assistenza autorizzato. «Con T-TEP possiamo trasmettere ai ragazzi il valore di un servizio di qualità e, soprattutto, di un approccio fatto di metodo, precisione e responsabilità» dichiara Carmelo Accetta, Service Manager di Toyota TD Car Ragusa.

