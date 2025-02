A Ragusa il seminario “Prevenire la violenza di genere”. Appuntamento il 21 febbraio

Venerdì 21 febbraio, dalle 9:00 alle 13:00, la Sala AVIS di via della Solidarietà, a Ragusa, ospiterà il seminario “Prevenire la violenza di genere”, un’importante occasione di confronto per analizzare e promuovere strumenti efficaci contro un fenomeno drammatico e purtroppo sempre più diffuso.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Ragusa, in collaborazione con Avis, Etnos CUAV, Paideia Italia, la Scuola per assistenti sociali “F. Stagno D’Alcontres” e l’Università di Messina. Parteciperanno esperti ed esperte del settore, istituzioni e rappresentanti della comunità educante.

L’obiettivo del seminario

Il seminario non si limiterà a denunciare i casi di violenza di genere, ma si concentrerà su come prevenirla e affrontarla attraverso l’educazione, il dialogo e una riflessione sui modelli culturali. Il seminario si rivolge a tutte le persone interessate a costruire una società più consapevole e inclusiva, promuovendo un cambiamento culturale profondo che possa finalmente contrastare la violenza di genere. L’evento rappresenta un’opportunità di crescita e confronto per educatori, famiglie, professionisti e cittadini.

