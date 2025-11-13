A Ragusa il primo Master Sustainability and Control Manager per l’internazionalizzazione

Ragusa continua a investire nel futuro dell’impresa sostenibile e dell’innovazione. È stato presentato stamani, nella Sala Convegni Molè di Palazzo della Provincia, il primo Master universitario di I livello MASPI – Management della Sostenibilità e dei Processi di Internazionalizzazione d’Azienda, promosso dal Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di Catania e attivato presso la sede di Ragusa Ibla.

A illustrare l’iniziativa sono stati il professor Pierluigi Catalfo, presidente del Corso di Laurea in Management delle Imprese per l’Economia Sostenibile (MIES), e la professoressa Agata Matarazzo, docente MIES e coordinatrice del Master, alla presenza dei rappresentanti del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, del Comune di Ragusa, della Banca Agricola Popolare di Sicilia, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti, di Sicindustria Ragusa e della CNA di Ragusa.

Un Master per formare i manager della sostenibilità

Il MASPI è il primo master universitario attivo a Ragusa e rappresenta una nuova opportunità formativa per i laureati del MIES e per chi proviene da percorsi economici, giuridici e politico-sociali. L’obiettivo è chiaro: formare figure professionali capaci di guidare i processi di internazionalizzazione e di sostenibilità nelle imprese, con competenze che spaziano dall’economia circolare alla rendicontazione non finanziaria, dalla gestione del rischio ambientale ai nuovi modelli di business sostenibile.

«Il Master MASPI – ha spiegato il prof. Pierluigi Catalfo – è un investimento strategico per chi desidera acquisire strumenti manageriali avanzati e affrontare la sfida più attuale per le imprese: integrare la sostenibilità nella strategia aziendale come leva di crescita e competitività per il territorio».

La professoressa Agata Matarazzo, coordinatrice del Master, ha sottolineato: «Il percorso intende formare professionisti in grado di orientare le aziende verso investimenti green e strategie di internazionalizzazione, capaci di coniugare competitività, innovazione e responsabilità sociale».

Formazione di qualità e rete con le imprese

Le attività del Master inizieranno a febbraio 2026 e si concluderanno a gennaio 2027, con un numero massimo di 30 partecipanti per garantire un percorso formativo di alta qualità.

Il programma, della durata di 12 mesi per 60 crediti formativi universitari (CFU), prevede lezioni frontali, project work e tirocini formativi presso enti partner pubblici e privati, tra cui Comune di Ragusa, ODCEC Ragusa, RINA Services, ENEA e Banca Agricola Popolare di Sicilia.

Ragusa polo universitario della sostenibilità

Con il MASPI, Ragusa consolida il proprio ruolo di polo universitario d’eccellenza nel campo dell’economia sostenibile e della formazione manageriale del Sud.

Il nuovo Master si inserisce nel percorso di crescita del MIES – Management delle Imprese per l’Economia Sostenibile – che negli ultimi anni ha saputo unire formazione accademica, collaborazione con le imprese e attenzione ai temi della transizione ecologica e dell’innovazione sociale.

Il bando completo e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito dell’Università di Catania al link:

👉 https://www.unict.it/it/didattica/master-universitari/2025-2026/management-della-sostenibilit%C3%A0-e-dei-processi-di

© Riproduzione riservata