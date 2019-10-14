A Ragusa i corsi LogoMed per la preparazione ai test universitari per facoltà di Medicina e professioni sanitarie

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Prederanno il via sabato 9 novembre, alle ore 15, presso la sede formativa della Logos a Ragusa in Via Martoglio,5 per il secondo anno, i corsi del metodo Logomed. I corsi sono destinati agli studenti di terzo, quarto e quinto anno di Istituti di istruzione superiore che vogliono accedere ai test d’ingresso per le facoltà universitarie dell’area medico-sanitaria (Medicina, Odontoiatria, Professioni Sanitarie, Farmacia, Veterinaria e Biotecnologie).

Dopo il grande successo del corso dello scorso anno, a seguito del quale il 90% degli studenti sono stati ammessi a una delle facoltà dell’area medico-sanitaria, i corsi Logomed ripartono per fornire agli aspiranti medici e professionisti dell’area medico-sanitaria, la migliore preparazione per poter affrontare il test d’ammissione con sicurezza e serenità.

Così Andrea Comisi di Vittoria, che ha frequentato lo scorso anno il corso Logomed: “Posso certamente affermare che grazie alla preparazione ottenuta frequentando lo scorso anno il corso Logomed, sono stato ammesso alla Facoltà di medicina dell’Università Cattolica di Roma e ho superato i test per medicina a Catania e medicina in inglese a Messina. Ho ricevuto anche consigli fondamentali per gestire la prova e gestire lo stress”.

Anche Elio Liardo, di Acate, ammesso alla Facoltà di medicina, alla Scuola Superiore di Catania ed a quella di medicina in inglese a Messina: “Il percorso di preparazione è stato impegnativo ma ne è valsa la pena. I docenti del corso sono straordinari e oltre ad averci fornito la giusta preparazione ci hanno motivati per un anno intero, alimentando in noi la giusta carica per arrivare con serenità alla data del test, a settembre”.

I corsi di Ragusa sono realizzati da Logos società cooperativa in collaborazione con il Centro di Formazione Sanitaria Siciliana di Palermo e l’Ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Ragusa.



Grazie ad un innovativo programma di formazione, attraverso il metodo Logomed, i partecipanti saranno preparati al meglio per affrontare gli esami previsti per il prossimo anno.

Il corso avrà inizio sabato 9 novembre e si concluderà sabato 30 maggio 2020. Oltre ai corsi invernali, sono previsti anche corsi estivi intensivi. Entrambi i corsi prevedono lezioni in aula tenute da docenti specializzati nelle materie oggetto dell’esame, vale a dire biologia, chimica, matematica, fisica, logica ed educazione civica, secondo le recenti e aggiornate disposizioni normative.

Le classi saranno formate da un massimo di 25 allievi. Gli studenti durante il percorso formativo, saranno anche seguiti da un “mental coach”, uno psicologo in grado di fornire sostegno e far superare loro lo stress da preparazione e competizione.

Le iscrizioni sono aperte presso la Logos società cooperativa in Corso Ho Chi Min 107/A a Comiso (RG)

Sede corsi Logos Società Cooperativa – Via N. Martoglio, 5 Ragusa

Per informazioni tel. 0932 731026

logomed@logos-Italia.it

www.logomed.it

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