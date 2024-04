A Pozzallo il torneo di calcio dell’Asd Young rivolto esclusivamente ai papà

È stata organizzata per la prima volta in provincia di Ragusa un torneo di calcio dedicato esclusivamente ai papà di ogni età. L’idea è stata molto stimolante ed è venuta alla luce grazie all’Asd Young Pozzallo e al suo responsabile, Francesco Iaci, che sono riusciti a coinvolgere ben 70 papà divisi in sei squadre, ciascuna con il nome di una società di Serie A: Sassuolo, Atalanta, Monza, Udinese, Empoli e Lecce. Il torneo è stato soprannominato Serie A Young Csen, con un chiaro richiamo al prestigio della massima serie del calcio italiano e al coinvolgimento del comitato provinciale Csen Ragusa, ente di promozione sportiva affiliato all’Asd Young Pozzallo.

Il presidente del comitato provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi, ha manifestato il suo apprezzamento per l’entusiasmo che ha caratterizzato l’evento e ha elogiato l’Asd Young Pozzallo per l’idea innovativa, auspicando che possa essere replicata anche in altre realtà territoriali. Il torneo è iniziato lo scorso gennaio e si protrarrà fino a giugno, offrendo un’opportunità di confronto e divertimento per i papà che praticano il calcio, la disciplina sportiva più diffusa e amata. La competizione si preannuncia avvincente e promette emozioni fino alla proclamazione della squadra vincitrice.

© Riproduzione riservata