E’ stato avvistato a Pozzallo il postino di C’è posta per te, il noto programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.



In queste ore, sta recapitando la posta a una persona sconociuta. Non si sa se si tratta di un uomo o una donna. Si dovrà aspettare ancora qualche settimana per scoprire l’intera storia che sarà trasmessa su Canale 5.

