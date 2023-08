A Noto il concerto con Andrea Morricone e la QueenMania European Tribute Band. Ecco come ottenere i biglietti

Noto, una delle gemme culturali della Sicilia, si prepara ad accogliere un evento musicale straordinario che porterà in scena un connubio unico di emozioni e talento. “Le Note dell’Anima”, un concerto che presenterà il maestro Andrea Morricone e la QueenMania European Tribute Band, promette di trasportare il pubblico in un viaggio indimenticabile attraverso la musica e l’arte. Appuntamento questo venerdì 11 agosto nel cuore della città barocca.

ACQUISTA I BIGLIETTI PER OTTENERE I MIGLIOR POSTO. CLICCA QUI

Andrea Morricone in “Le Note dell’Anima”

Il palcoscenico di Noto si illuminerà con la presenza di Andrea Morricone, uno dei più grandi compositori italiani, noto per il suo eclettico repertorio. In questo evento speciale, gli spettatori avranno l’opportunità di immergersi nei temi musicali più celebri del cinema italiano, reinterpretati da Andrea con passione e maestria. Ma c’è di più: il concerto sarà un affascinante viaggio attraverso la carriera del padre di Andrea, l’indimenticabile Ennio Morricone. I brani iconici di Ennio Morricone, tratti da opere come “Nuovo Cinema Paradiso”, “C’era una volta il West”, “C’era una volta in America”, “Mission”, “Il buono, il brutto, il cattivo”, e molti altri, rivivranno in una performance straordinaria.

ACQUISTA I BIGLIETTI PER OTTENERE I MIGLIOR POSTO. CLICCA QUI

Tuttavia, il concerto promette di essere più di una semplice esibizione musicale. Andrea Morricone regalerà al pubblico aneddoti e curiosità inedite su suo padre e sulle collaborazioni con registi e attori, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente e memorabile. Un’opportunità unica di scoprire gli aspetti meno conosciuti di un grande artista e compositore.

QueenMania European Tribute Band: Il Tributo all’Indimenticabile Freddie Mercury

Il concerto “Le Note dell’Anima” non si ferma qui. La QueenMania European Tribute Band salirà sul palco per onorare uno dei più grandi gruppi della storia della musica e il leggendario Freddie Mercury. Con straordinaria abilità e passione, la band ripercorrerà la carriera dei Queen, riportando in vita i loro successi indimenticabili. Attraverso costumi, scenografie e proiezioni video emozionali, il pubblico sarà coinvolto in un’esperienza che celebra la musica e l’eredità di Freddie Mercury.

ACQUISTA I BIGLIETTI PER OTTENERE I MIGLIOR POSTO. CLICCA QUI

La QueenMania European Tribute Band non è solo un tributo, ma una formazione che ha saputo catturare lo spirito dei Queen in modo autentico. La presenza di Sonny Ensabella, un sosia straordinariamente simile a Freddie Mercury, aggiunge una dimensione particolarmente coinvolgente allo spettacolo. Accanto a lui, musicisti di altissimo calibro, con collaborazioni prestigiose nel panorama musicale italiano ed europeo, contribuiscono a creare un’esperienza straordinaria.

Un Evento da Non Perdere

“Le Note dell’Anima” a Noto rappresenta un incontro tra la bellezza della musica e l’arte. La fusione di talento e passione di Andrea Morricone e della QueenMania European Tribute Band promette di creare un’atmosfera magica, in cui il pubblico sarà immerso nell’energia dei brani celebri e nell’eredità di grandi artisti. Questo concerto è un’opportunità da cogliere al volo, una serata in cui l’anima si nutre di note e emozioni.

ACQUISTA I BIGLIETTI PER OTTENERE I MIGLIOR POSTO. CLICCA QUI

Informazioni sui Biglietti

I biglietti per questo eccezionale evento sono disponibili su QUESTO LINK . Il costo del posto unico per il concerto di Andrea Morricone è di €38, mentre per assistere alla straordinaria performance della QueenMania European Tribute Band il costo è di €30. Non perdete l’occasione di partecipare a “Le Note dell’Anima” e vivere una serata di musica e passione a Noto, una delle città più affascinanti della Sicilia.

ACQUISTA I BIGLIETTI PER OTTENERE I MIGLIOR POSTO. CLICCA QUI