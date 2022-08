A Monterosso per la festa di San Giovanni Battista la Sagra del pane. Il programma completo

Proseguono a Monterosso Almo i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, patrono e protettore del centro ibleo. In particolare, domani, domenica 28 agosto, è in programma anche la XXXIII edizione della Sagra del pane e dei sapori monterossani. Alle 16 ci sarà la manifestazione “Chef per un giorno” per i bambini, a cura dello chef Salvatore Lia. Alle 17, sfilata di auto del club Fiat 500.





Alle 18, sfilata dei tamburi di Buccheri e alle 18,30 l’apertura degli stand enogastronomici. Alle 19,30 è in programma lo spettacolo degli artisti di strada mentre alle 21,30 si terrà uno spettacolo musicale. La celebrazione eucaristica delle 20 sarà presieduta dal sacerdote Marco Fiore. Lunedì, 29 agosto, si celebra la solennità del martirio di San Giovanni Battista. Alle 8,30 ci sarà la celebrazione eucaristica, alle 20 la santa messa presieduta da don Salvatore Cannata e alle 21,30 lo spettacolo musicale con il gruppo Broken Stick. Martedì 30 agosto, invece, è la Giornata vocazionale. Alle 20 la celebrazione eucaristica presieduta da don Salvatore Burrafato e, alle 21,30, in piazza San Giovanni, lo spettacolo musicale con il gruppo Never last band.