A Modica, tornano le passeggiate “al chiaro di luna”

Tornano a Modica le passeggiate al chiaro di luna. Dopo il notevole successo ottenuto alla fine di luglio, l’Ente Liceo Convitto e le Associazioni del Comitato “Quartiere d’Oriente” invitano tutti a partecipare alle visite guidate intitolate “Lune d’Oriente”, che si terranno il 31 agosto e il 1 settembre, a partire dalle ore 20.00. Questi percorsi “emozionali” offriranno ai partecipanti l’opportunità di immergersi nella storia dell’antico quartiere medievale “Cattidduni” e di ammirarne la bellezza nelle notti di luna piena.

VISITE GUIDATE

Le visite guidate, della durata di due ore ciascuna, avranno inizio dal piazzale Falcone Borsellino, e si concluderanno al Convento di Sant’Anna e San Calogero. Qui, si avrà la possibilità di ammirare il prezioso Crocifisso ligneo del XVII secolo e di scoprirne i dettagli del recente intervento di restauro.

Durante il percorso guidato, si avrà l’opportunità di degustare prodotti tipici di Modica, gentilmente offerti dagli sponsor dell’evento.

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni, contattare tramite WhatsApp: 3387205944 e 3398472639.

Un’occasione straordinaria per esplorare il quartiere medievale di Modica, sotto la luce della luna piena, e per apprezzarne la storia e la bellezza in un modo completamente nuovo.