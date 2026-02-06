A Modica le nuove analisi confermano che l’acqua non è potabile: il divieto resta in vigore

La situazione non cambia. A distanza di settimane dall’ordinanza sindacale del 21 gennaio, diverse zone di Modica continuano a fare i conti con il divieto di utilizzo dell’acqua per uso potabile, con conseguenze sempre più pesanti per residenti, esercizi commerciali, bar e ristoranti.

Nei giorni scorsi avevamo già lanciato l’allarme sui disagi quotidiani vissuti da centinaia di famiglie e operatori economici, costretti a rifornirsi con acqua in bottiglia o tramite soluzioni alternative per garantire servizi essenziali. In queste ore, purtroppo, da Iblea Acque SpA arriva l’ennesima conferma che il problema persiste.

Secondo l’aggiornamento diffuso dal gestore idrico, i parametri analitici dell’acqua non risultano ancora pienamente conformi alla normativa vigente. Per questo motivo resta attivo il divieto temporaneo di utilizzo dell’acqua potabile nelle aree servite dai serbatoi Sacro Cuore, Santa Teresa e Costa del Diavolo.

Il provvedimento riguarda anche altre zone della città:

via Modica–Giarratana

via Cincinnato

via Fabrizio

via Silla

via Nazionale, dal civico 28 al civico 148, su entrambi i lati

I tecnici di Iblea Acque stanno proseguendo con controlli approfonditi e continui sulla rete idrica. È previsto un nuovo campionamento nella giornata di oggi che sarà inviato ai laboratori specializzati per le analisi di qualità. Tuttavia, a causa dei tempi tecnici necessari per completare le verifiche, i risultati saranno disponibili solo all’inizio della prossima settimana.

Fino ad allora, l’ordinanza resta in vigore «per garantire la massima tutela della salute pubblica», fa sapere la società, che assicura il costante monitoraggio della rete.

Intanto, però, cresce il malcontento tra i cittadini delle zone interessate. Dopo settimane di limitazioni, in molti si chiedono come sia possibile continuare a sostenere i costi e i disagi di una situazione che non accenna a risolversi, soprattutto per le attività commerciali che lavorano quotidianamente con l’acqua come bar, ristoranti e laboratori alimentari.

