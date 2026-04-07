A Modica la Pasqua non si è ancora conclusa: ecco il programma de “U marti i l’Itria”

A Modica la Pasqua non si è ancora conclusa. Oggi la città rinnova una delle sue tradizioni più sentite con “U Marti ri l’Itria”, il Martedì dell’Itria, considerato a tutti gli effetti un prolungamento delle celebrazioni pasquali.

Dopo la domenica della Resurrezione, segnata dalla “Madonna Vasa Vasa”, i modicani tornano a riunirsi attorno alla chiesetta dell’Itria per vivere una giornata che unisce fede, tradizione e convivialità. Un appuntamento che conserva un carattere popolare e autentico, tramandato nel tempo come simbolo di identità e appartenenza.

“U Marti ri l’Itria” affonda le sue radici nel culto della Madonna Odigitria, “colei che indica la via”. Da secoli questo luogo rappresenta un punto di riferimento per i fedeli, che proprio il martedì dopo Pasqua si ritrovano per celebrare una festa che è anche occasione di incontro. Tra le storie legate a questa ricorrenza, una racconta di due massari che, tornando da un viaggio, festeggiarono per errore la Pasqua nel giorno sbagliato, dando origine a questa singolare appendice delle celebrazioni. Un’altra tradizione parla invece di un evento miracoloso legato alla Madonna dell’Itria, che avrebbe guidato due ciechi fino al santuario, restituendo loro la vista.

La giornata si sviluppa tra momenti religiosi e iniziative popolari, coinvolgendo l’intera comunità:

Ore 11:00 – Celebrazione eucaristica presieduta dal parroco

– Celebrazione eucaristica presieduta dal parroco Ore 16:30 – Celebrazione eucaristica presieduta da Don Rocco Zuppardo, animata dalle parrocchie S. Teodoro e S. Teresa d’Avila

– Celebrazione eucaristica presieduta da Don Rocco Zuppardo, animata dalle parrocchie S. Teodoro e S. Teresa d’Avila Ore 17:30 – Celebrazione eucaristica presieduta da Don Giuseppe Stella, animata dalla Parrocchia Chiesa Madre San Pietro

– Celebrazione eucaristica presieduta da Don Giuseppe Stella, animata dalla Parrocchia Chiesa Madre San Pietro Ore 19:00 – Concelebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo di Noto, Mons. Salvatore Rumeo

Accanto al programma religioso, spazio anche alla tradizione e alla convivialità:

Ore 18:15 – Passeggiata musicale del Corpo Bandistico Città di Modica “Belluardo-Risadelli”, dal Belvedere al sagrato della chiesetta dell’Itria

– Passeggiata musicale del Corpo Bandistico Città di Modica “Belluardo-Risadelli”, dal Belvedere al sagrato della chiesetta dell’Itria Ore 20:00 – Inaugurazione della sagra dei “cavatieddi co sucu” e della “sagra del cannolo”, con animazione e musica

Durante tutta la giornata sarà inoltre allestito un mercatino di piantine, il cui ricavato sarà devoluto alle opere di carità della parrocchia.

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