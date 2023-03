A Modica la lotta alla criminalità passa dall’educazione alla legalità

La lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione rappresenta un tema fondamentale per la società civile, e la scuola non può rimanere indifferente a questo problema. Per questo motivo, l’Istituto Comprensivo “Carlo Amore” ha promosso un Progetto d’Istituto dal titolo “Educare alla legalità”, che ha coinvolto studenti, docenti e famiglie delle terze classi.

La Polizia Locale, insieme ad altre forze dell’ordine come i Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, ha dato il proprio contributo all’iniziativa, dimostrando l’importanza della collaborazione tra le istituzioni per combattere ogni forma di illegalità.

L’incontro conclusivo del Progetto si è tenuto nella Chiesa di San Giovanni Evangelista, alla presenza di Francesco Rendo, rappresentante dell’Associazione Libera, impegnata nella lotta contro le mafie e la corruzione. Durante l’incontro è stata anche presente la sorella di Salvatore Ottone, vittima innocente della mafia insieme all’amico Rosario Salerno nella cosiddetta Strage di San Basilio a Vittoria, avvenuta il 2 gennaio 1999. La testimonianza della sorella di Salvatore Ottone ha reso ancora più concreto l’impegno contro la criminalità organizzata.

Il Progetto ha avuto come obiettivo quello di sensibilizzare gli alunni sull’importanza dell’impegno personale di ogni cittadino nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione. Questo impegno personale deve essere accompagnato dalla collaborazione di tutta la comunità civile, come dimostra anche l’iniziativa del Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, che ha consegnato un immobile a Marina di Modica, sottratto alla mafia.

Il Comandante della Polizia Locale ha espresso la sua soddisfazione per l’esito del Progetto, che ha avuto un grande valore educativo per gli studenti e per la comunità intera. L’iniziativa si inserisce in un programma di attività sulla legalità, che dimostra l’importanza di un’educazione alla legalità sin dalla scuola.