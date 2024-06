A Modica, il progetto “Body Percussion

L’Istituto Comprensivo Giacomo Albo – Giovanni XXIII di Modica, del plesso centrale della scuola media, ha recentemente realizzato due progetti educativi innovativi che hanno coinvolto studenti di diverse classi, grazie alla dedizione e all’impegno dei professori.

Progetto “Body Percussion”

Le classi 1 A e 1 B, sotto la guida dei Prof. Antonella Linguanti e Pietro Modica, e con il supporto della prof.ssa di sostegno Francesca Iabichino, hanno partecipato al progetto “Body Percussion”. Questo progetto, basato sull’opera “Alla Turca” di W. A. Mozart, ha permesso agli alunni di esplorare i suoni del corpo e la loro funzione nella tecnica della body percussion. Attraverso questa attività musicale, gli studenti hanno sviluppato senso del ritmo, autostima, capacità di relazionarsi agli altri, capacità di concentrazione, consapevolezza corporea, coordinazione, capacità di organizzazione spazio-temporale.

L’ambiente di apprendimento creato ha stimolato ogni partecipante a migliorarsi, esprimersi e relazionarsi con gli altri membri del gruppo, rendendo il progetto anche un esempio di inclusione scolastica. La produzione video realizzata per questo progetto ha avuto finalità di orientamento scolastico.

Progetto “Crescere con il flauto dolce”

Il Prof. Modica Pietro ha inoltre coinvolto gli alunni delle classi 3^ A, B e C nel progetto “Crescere con il flauto dolce” (livello 2). Questo progetto ha avuto diversi obiettivi specifici ed educativi, tra cui lo sviluppo del senso tirmico, la familiarizzazione con vari stili musicali, la socializzazione, la coordinazione dei muscoli della mano.

L’entusiasmo e il piacere degli alunni nel partecipare al progetto hanno contribuito al suo successo, rendendo l’attività educativa e divertente.

I docenti coinvolti nei progetti hanno ringraziato la dirigente scolastica, prof.ssa F. Grana, per il suo sostegno e per aver creduto nei progetti. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche all’avv. Di Rosa Raffaele e al dott. Enzo Scarso per il loro contributo nelle immagini e nel video.

Questi progetti hanno dimostrato come la didattica possa essere integrata con attività pratiche e creative, offrendo agli studenti opportunità di crescita personale e sociale.

© Riproduzione riservata