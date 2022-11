A Modica il primo PetStore CONAD della provincia dedicato alla cura degli animali

È tempo di grandi novità a Modica, dove è stato inaugurato presso il polo commerciale della città il primo PetStore Conad della provincia e dell’intera Sicilia orientale, uno spazio interamente dedicato alla cura e al benessere degli animali da compagnia, grazie ad un’ampia gamma di prodotti e servizi di qualità.

Ubicati vicino alla rete di vendita Conad, i PetStore Conad sono negozi specializzati “a misura di pet”, ideati per coprire tutti i bisogni dei diversi animali grazie ad un’ampia proposta assortimentale, conveniente e distintiva, abbinata a servizi specifici curati da personale qualificato.

Il nuovo PetStore Conad è ubicato nel polo Commerciale della città, in via della Costituzione 25 e si propone di diventare un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli amanti degli animali domestici, grazie ad una proposta assortimentale di circa 8.000 referenze e numerosi servizi distintivi. L’ampia offerta di prodotti spazia dagli alimenti di qualità ai numerosi accessori di uso quotidiano per passeggio, gioco e trasporto, i tappetini, le lettiere, oltre ai parafarmaci veterinari, i prodotti dietetici e quelli specifici per la cura di patologie. A completare l’offerta i numerosi servizi messi a disposizione dei clienti e dei loro animali, come la toelettatura, l’incisione istantanea delle medagliette identificative, un box per la donazione di alimenti ai canili e gattili di zona, una bilancia per la pesa degli animali, un angolo ristoro per cani.

“L’apertura di questo nuovo punto vendita conferma il grande successo che questo format sta riscontrando nell’intera regione, registrando una crescita a doppia cifra di circa il 20% l’anno – dichiara Vittorio Troìa, Direttore Area Sicilia PAC2000A Conad. “Abbiamo inaugurato il primo Pet Store Conad della regione a Palermo nel 2017 ottenendo fin da subito importanti risultati che ci hanno spinto a puntare sullo sviluppo di questo format in Sicilia, che conta oggi 4 punti vendita e ha in programma nuove aperture anche a Ragusa e Agrigento. Per noi è prioritario riuscire a rispondere alle esigenze moderne dei clienti, prendendoci cura anche dei loro amici a quattro zampe, con prodotti e servizi dedicati all’interno di un grande e servitissimo negozio”.

Il nuovo PetStore di via della Costituzione 25 si sviluppa su una superficie di circa 300 mq e impiega complessivamente 4 addetti. Il PetStore Conad è aperto dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.