A Modica hanno aperto i battenti gli Asili Fuori le Mura - Ragusa Oggi

A Modica hanno aperto i battenti gli Asili Fuori le Mura

Come annunciato la scorsa settimana, hanno aperto oggi i battenti i sei Asili Fuori le Mura a Modica. E’ stato il Sindaco Abbate, accompagnato dagli Assessori Viola, Monisteri, Linguanti e Lorefice e dai consiglieri Floridia, Civello, Sammito, a tenere a battesimo una delle strutture, quella di Via Vittorio Veneto annessa alla scuola di S.Marta. Con loro i rappresentanti della Cooperativa che gestirà il servizio e già tanti piccoli “ospiti” che anche durante la visita istituzionale non hanno smesso di giocare con le tante giostre presenti nell’area recintata.

Le sei strutture Santa Marta, Sacro Cuore, Cannizzara, Zappulla, Via Loreto e Frigintini, saranno aperte in maniera gratuita al pubblico tutti giorni dal lunedi al venerdi dalle 14:00 alle 20:00, il sabato dalle 8:00 alle 14:00. “Sono particolarmente soddisfatto – commenta il Primo Cittadino – di questa apertura. Un progetto in cui Modica sarà da esempio per tantissimi comuni siciliani, alcuni dei quali mi hanno già contattato per avere informazioni, visto che grazie ad esso riusciamo ad offrire un servizio importante per le famiglie a costo zero. Allo stesso tempo si creano posti di lavoro per le operatrici assunte dalla Cooperativa che ha vinto il bando di gestione. I genitori potranno lasciare i propri bambini fino a 12 anni sapendo di lasciarli in mano di persone competenti e qualificate. Nei prossimi mesi non escludiamo di potenziare ancora di più l’intero apparato ludico strutturale in modo da offrire un servizio sempre più importante”.