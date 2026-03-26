A Modica fede e innovazione si incontrano: arrivano i totem nelle chiese del Cammino Mariano

C’è un filo sottile che unisce tradizione e futuro, e a Modica questo filo passa oggi anche attraverso la tecnologia. Le chiese del Cammino Mariano cittadino compiono un passo avanti nel segno dell’accoglienza e della valorizzazione culturale grazie alla donazione di tre totem digitali, presentati ieri sera alla presenza dei parroci e di una delegazione dell’Inner Wheel Club Ragusa Contea di Modica.

I dispositivi saranno installati nelle chiese di Chiesa di San Pietro Apostolo, Chiesa di Santa Maria di Betlem e Chiesa del Carmine, tre luoghi simbolo della spiritualità e della storia cittadina. Non si tratta soltanto di un aggiornamento tecnologico, ma di un vero e proprio investimento culturale: i totem, infatti, diventeranno strumenti di narrazione, capaci di raccontare ai visitatori il patrimonio artistico e religioso del territorio in modo accessibile e contemporaneo.

L’iniziativa nasce da una sinergia virtuosa tra associazionismo, istituzioni ecclesiastiche e realtà economiche locali. Ma il valore dell’iniziativa va oltre la semplice dotazione tecnologica. I totem digitali potranno infatti svolgere diverse funzioni: migliorare l’accoglienza turistica in vista della stagione estiva, offrire informazioni aggiornate su celebrazioni ed eventi religiosi, e diventare strumenti didattici per progetti scolastici legati alla storia e all’identità del territorio.

In un contesto come quello di Modica, dove il patrimonio barocco rappresenta una delle principali attrattive culturali, l’introduzione di strumenti digitali contribuisce a rendere l’esperienza di visita più completa e coinvolgente. È un modo per parlare anche alle nuove generazioni e ai turisti internazionali, senza perdere il legame con la tradizione.

A guidare il progetto è stata la visione dell’Inner Wheel Club Ragusa Contea di Modica e, in particolare, della presidente Maria Agosta, che ha promosso un’iniziativa capace di coniugare attenzione al territorio, spirito di servizio e apertura all’innovazione.

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