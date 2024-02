A Modica due serate danzanti in locali pubblici bloccate dalla Polizia. Mancano le autorizzazioni

Pesanti sanzioni nei confronti di due esercizi commerciali a Modica che hanno organizzato serate danzanti senza le necessarie licenze di Pubblica Sicurezza. L’intervento di controllo è stato ordinato dal Questore della provincia di Ragusa, il dottor Vincenzo Trombadore, nell’ambito dei controlli per garantire il rispetto delle normative sulla sicurezza e la regolarità delle attività commerciali sul territorio.

Durante le ispezioni, gli agenti del Commissariato di Modica hanno constatato che due esercizi pubblici avevano organizzato serate danzanti senza il titolo autorizzativo previsto dalla legge. Di conseguenza, il Questore ha emesso un’ordinanza di cessazione dell’attività di trattenimenti danzanti abusivamente esercitata, imponendo ai trasgressori il rispetto delle normative vigenti.

Inoltre, durante i controlli, è stato sanzionato amministrativamente il titolare di un altro locale per varie irregolarità riscontrate. In particolare, è emerso che il personale addetto alla vigilanza e al controllo dei locali di pubblico spettacolo non era inserito negli elenchi prefettizi, mentre mancavano la relazione di impatto acustico e la fonometria degli impianti di diffusione musicale utilizzati per l’intrattenimento. foto di repertorio

