A Modica arriva il Cous Cous Fest: di San Vito Lo Capo. Ecco tutti i dettagli - Ragusa Oggi

A Modica arriva il Cous Cous Fest: di San Vito Lo Capo. Ecco tutti i dettagli

Condividi su:

Una sfida all’ultima forchetta, o meglio all’ultimo chicco di semola di cous cous. Al via a Trapani la prima semifinale del “Cous Cous World Championship – Selezione Conad 2019”, il concorso dedicato agli chef siciliani promosso da Conad, in collaborazione con l’agenzia Feedback, per scoprire e valorizzare nuove promesse della cucina siciliana.

Gli chef si sfideranno in diretta, preparando ricette a base di cous cous, per entrare a far parte della squadra italiana in gara alla prossima edizione del Cous Cous Fest che si svolgerà dal 20 al 29 settembre a San Vito Lo Capo. La prima sfida vedrà a confronto domani, martedì 2 luglio alle ore 18 al Conad Superstore in via Libica a Trapani, tre chef: Angela Abrignani e Beppe Buffa, da San Vito lo Capo, regno del cous cous, e Mirko Catanzaro, da Castellammare del golfo. Una gara all’ultima forchetta per conquistare il palato di due giurie: una popolare e una tecnica composta da Rocco Pace, chef del ristorante Crik & Crok di San Vito Lo Capo, Vincenzo Mollura giocatore della Pallacanestro Trapani, Vittorio Troia direttore generale di Conad Sicilia, Nicoletta Genovese amministratrice di Conad Sicilia e da due giornalisti di settore. A condurre la sfida ci sarà Cinzia Gizzi, giornalista e speaker radiofonica.

Angela Abrignani, chef al ristorante Morsi e sorsi a San Vito Lo Capo, preparerà un’arancina di cous cous su vellutata di Pesce San Pietro, mentre Beppe Buffa, del ristorante Al Ritrovo a San Vito Lo Capo, gareggerà con una ricetta di seppia ripiena di frascatole di cous cous; Mirko Catanzaro, infine, executive chef al ristorante Mirko’s a Castellammare del golfo, presenterà un cous cous di gambero con carota, pistacchio e cannella. Tutte le ricette saranno preparate utilizzando una selezione di prodotti della linea Sapori e dintorni Conad, prodotti tipici regionali dalla forte identità nella tradizione locale, e della linea Verso Natura Conad. Ogni scontro è ad eliminazione diretta.

La seconda semifinale si svolgerà a Modica venerdì 5 luglio. Terzo e quarto appuntamento a Palermo, giovedì 11 e venerdì 19 luglio, quando sarà proclamato il vincitore del contest al Conad Superstore in via Ugo La Malfa. Lo chef entrerà a far parte della squadra italiana in gara al Campionato del mondo di cous cous che si svolgerà a San Vito Lo Capo dal 26 al 28 settembre prossimo nell’ambito del Cous Cous Fest. Anche quest’anno Conad sarà tra i main sponsor del festival, con tante attività in programma per tutti i partecipanti: master class, cooking show e tante altre iniziative in un’area nuova che sarà completamente dedicata ad un viaggio alla scoperta della cultura del cibo, la Casa del cous cous “Sapori e Dintorni del Mediterraneo” firmata Conad.