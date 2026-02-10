L’ASP di Ragusa ha adottato la deliberazione n. 236, pubblicando due Avvisi pubblici finalizzati al conferimento di incarichi libero-professionali per personale medico. L’iniziativa nasce per affrontare la persistente carenza di medici sul territorio e per garantire il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza, assicurando così un servizio sanitario efficiente e tempestivo. Il primo Avviso è […]
A Modica acqua di nuovo potabile in tutta la città: ok anche dal serbatoio Sacro Cuore
10 Feb 2026 09:08
Buone notizie sulla potabilità dell’acqua a Modica. Iblea Acque S.p.A. ha comunicato che anche le analisi effettuate sul serbatoio Sacro Cuore hanno dato esito conforme ai parametri di legge.
Di conseguenza, l’acqua è tornata potabile anche nelle aree servite da questo serbatoio e l’ordinanza di non potabilità potrà essere revocata dal sindaco con i conseguenti atti amministrativi. Tornano quindi pienamente idonee all’uso potabile le seguenti vie: Trapani Rocciola, Via San Giuliano, Via Modica Sorda, Via Tirella, Via Correri.
Gli esiti delle analisi sono stati trasmessi ufficialmente al sindaco della città di Modica, che oggi ha revocato formalmente il divieto.
Si chiude così un’emergenza che aveva creato disagi a numerosi cittadini. Solo fino a ieri mattina, infatti, le analisi parlavano di parametri fuori norma in alcune zone della città, mentre adesso l’acqua risulta nuovamente sicura per il consumo umano su tutto il territorio interessato.
I problemi sulla potabilità dell’acqua risalivano al 21 gennaio, data dalla quale erano state emesse le ordinanze di non utilizzo per uso potabile.
