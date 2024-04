A Misterbianco pubblicata la gara per nuovo parcheggio quartiere Serra

C’è tempo fino al 9 maggio prossimo, per gli operatori interessati, per partecipare alla procedura di affidamento dei lavori di realizzazione di un *nuovo parcheggio in via Federico II di Svevia*, nel quartiere Serra a *Misterbianco*. L’infrastruttura sorgerà a ridosso dell’Istituto comprensivo “Sciascia” e della strada provinciale per San Giovanni Galermo – su un terreno da 5mila metri quadrati acquisito appositamente dal Comune – con l’obiettivo di migliorare la vivibilità della zona e il traffico locale. L’Amministrazione comunale ha investito nell’opera in totale 600mila euro, fra acquisto dell’area e adesso la gara. L’importo dei lavori ammonta a* 350mila euro.*

«Stiamo dando seguito – afferma il sindaco *Marco Corsaro* – a una aspettativa che l’intero quartiere e la comunità scolastica della scuola “Sciascia” aveva da anni. Avevamo assunto l’impegno a rigenerare la zona e lo manterremo, avviando finalmente dei lavori che daranno a Misterbianco un’opera innovativa e multifunzionale. Avremo tanti posti auto in più, ma anche spazi destinati alla socialità e al verde, a vantaggio dei residenti e di personale e alunni dell’istituto vicino. Un grazie particolare al vicesindaco Santo Tirenti e al Settore Lavori pubblici, impegnati nell’iter dell’opera con la consueta dedizione», conclude il primo cittadino di Misterbianco.



© Riproduzione riservata