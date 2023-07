A Marina di Ragusa la spiaggia per i cani. Ecco dove

Il Comune di Ragusa ha emanato un’ordinanza sindacale n.1021, predisposta dal Settore I – Servizi Generali – Organi Istituzionali – Coesione Sociale, che delimita un’area specifica dell’arenile adiacente al depuratore di Marina di Ragusa come zona destinata agli animali di affezione.

Con questa ordinanza, è stato concesso il libero accesso ai cani iscritti all’anagrafe canina e dotati di apposito microchip all’area specificatamente indicata da segnaletica. I proprietari e/o detentori di cani devono rispettare alcune disposizioni per garantire la sicurezza e la pulizia dell’area.

In particolare, è obbligatorio tenere i cani al guinzaglio e provvedere a farli indossare la museruola se necessario, come stabilito dalla legislazione in materia. Inoltre, i proprietari devono essere dotati di palette o raccoglitori per rimuovere eventuali deiezioni dei loro animali. Queste misure sono essenziali per garantire il rispetto dell’ambiente e la convivenza armoniosa tra i visitatori e gli animali che frequentano l’area.

Va sottolineato che l’ordinanza è stata emessa per offrire agli amanti degli animali un’opportunità di trascorrere del tempo con i propri compagni a quattro zampe in un ambiente sicuro e controllato. L’iniziativa mira anche a promuovere una maggiore coesione sociale tra i cittadini, favorendo un approccio più responsabile verso gli animali e l’ambiente circostante.

Tuttavia, è fondamentale che tutti i proprietari di cani rispettino scrupolosamente le disposizioni dell’ordinanza per evitare sanzioni amministrative. La violazione delle norme stabilite può comportare una multa che varia da 25 a 500 euro, con una sanzione di 50 euro come minimo.

L’ordinanza è disponibile per la consultazione sul sito istituzionale del Comune di Ragusa al seguente link: https://ragusa.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/storico-atti?p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAllegato&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_downloadSigned=false&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_id=14818202&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_action=mostraDettaglio&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_fromAction=recuperaDettaglio.