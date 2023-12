A Marina di Ragusa ed in pieno centro storico sempre più parcheggi selvaggi

l parcheggio selvaggio delle autovetture a Marina di Ragusa e in pieno centro in Via Roma è diventato un problema che sembra assumere dimensioni che superano la soglia massima di tolleranza e del senso civico. Ogni giorno, decine di auto vengono infatti parcheggiate senza considerare gli spazi disponibili, sulle strisce pedonali e creando notevoli difficoltà alle persone con disabilità. Senza considerare anche le conseguenze in termini di fluidità del traffico veicolare.

Il fenomeno, che è evidente a tutti, è stato segnalato anche da uno dei nostri lettori che , giustamente, lamenta una politica di controllo e repressione forse troppo blanda da parte della polizia locale per scoraggiare questa pratica diventata ormai abituale. Allo stesso tempo il nostro lettore evidenzia la assoluta mancanza di senso civico da parte degli automobilisti ragusani che incuranti delle situazioni di fastidio o di intralcio che potrebbe determinare il loro parcheggio selvaggio, si dimostrano ogni giorno di più sempre più indisciplinati.

Si rende necessario, a questo punto delle cose, suggerisce il nostro lettore, al quale ci accodiamo anche noi, adottare misure più rigorose per controllare e prevenire il fenomeno magari sensibilizzando i ragusani attraverso campagne di informazione che ci sta sempre in qualsiasi città ed in qualsiasi periodo dell’anno.