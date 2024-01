A Marina di Modica proseguono i lavori di riqualificazione di piazza Mediterraneo. Ecco i prossimi step

Il panorama urbano di Marina di Modica sta attraversando un significativo cambiamento, grazie ai lavori in corso in Piazza Mediterraneo e al nuovo parcheggio di via Sacro Cuore. L’Assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Drago, ha recentemente espresso la sua soddisfazione per l’andamento dei progetti, mantenendo un’ottimistica prospettiva sulla tempistica prevista.

Confermando l’avanzamento dei lavori, l’Assessore Drago ha dichiarato: “I lavori in piazza Mediterraneo procedono in maniera spedita. Siamo in linea con la tempistica prevista”. La sua dichiarazione evidenzia un progresso costante nei progetti di riqualificazione, sottolineando l’importanza di rispettare le scadenze stabilite.

In una visita diretta ai luoghi dei lavori, l’Assessore ha esaminato il nuovo parcheggio di via Sacro Cuore, annunciando che manca davvero poco alla sua inaugurazione. Una volta completato, il parcheggio sarà un’importante risorsa per la città, offrendo una soluzione pratica alle esigenze di parcheggio.

Quanto ai lavori in Piazza Mediterraneo, l’Assessore Drago ha espresso la sua approvazione per la collaborazione con l’impresa Boscarino, responsabile dell’opera, e con l’architetto Emanuela Basile, direttore dei lavori. “Sono estremamente soddisfatto di come si sta lavorando e nell’assoluto rispetto delle tempistiche previste”, ha dichiarato l’Assessore. La sua soddisfazione è un segno positivo del coordinamento efficace tra gli attori coinvolti nel progetto.

Osservando i danni causati da una recente mareggiata al moletto, l’Assessore ha anche evidenziato la prontezza degli interventi riparatori necessari. Questa reattività dimostra l’attenzione alle emergenze e la capacità di gestire gli imprevisti, garantendo un progresso costante.

L’Assessore Drago ha concluso la sua osservazione sottolineando il ruolo essenziale dei cantieri aperti e efficienti a Modica. Questi progetti non solo migliorano la qualità della vita nella città, ma riflettono anche l’impegno continuo verso lo sviluppo e il progresso.