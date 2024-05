A Marina di Modica arriva la terza edizione di “Schiuma”, il festival dedicato alla birra artigianale

La terza edizione di Schiuma, il primo festival dedicato alla birra artigianale fronte mare e piedi sulla sabbia, si terrà dal 31 maggio al 2 giugno a Marina di Modica. Il festival, presentato in conferenza stampa a Palazzo Spadaro a Modica, mira non solo a celebrare la birra artigianale, ma anche a promuovere relazioni, sinergie tra imprenditori e inclusione, coinvolgendo associazioni e scuole locali.

Origine e obiettivi del Festival

Schiuma è nato dall’idea della beerchef e beerspecialist Eleni Pisano e si pone come un evento che mette in luce non solo il prodotto birra, ma anche la convivialità e la libertà di idee. «Schiuma è un sistema che crea rete e crede nelle diversità – afferma Pisano – non facciamo finta che non stia accadendo nulla nel mondo, e il nostro slogan quest’anno è ‘il mare non ha confini’. La spiaggia rappresenta storie di viaggiatori, incontri, migrazioni e diversità».

Programma e Attività

Durante i tre giorni del festival, ben 11 birrifici selezionati da sette regioni italiane saranno protagonisti per promuovere la cultura della birra artigianale.

Cosa prevede il festival

Convivio e Creo Vivo: un progetto culinario che combina tradizione e innovazione, gestito dalle realtà Convivio e Creo Vivo.

Cooking-demo a quattro mani: con chef rinomati come Carmelo Ferreri e Peppe Cannistrà, e Francesco Mineo.

Degustazioni interattive e sensoriali: con Matteo Selvi e Stefano Moraschini (Unionbirrai Beer Tasters), e la partecipazione dei birrai. Le degustazioni saranno a numero chiuso e previa prenotazione sul sito ufficiale www.schiumabeervillage.it.

Inclusività e sensibilizzazione

Schiuma promuove anche l’inclusività sociale. La Confcommercio di Modica supporta l’evento, con dieci commercianti di Marina di Modica che venderanno i token per le degustazioni. Inoltre, l’Associazione Provinciale Vittime della Strada sarà presente per sensibilizzare alla cultura del buon bere e prevenire la guida in stato di alterazione.

Per coloro che presentano bisogni comunicativi complessi (BCC), saranno disponibili tabelle realizzate dall’Istituto Comprensivo Statale “Ciaceri” di Modica, nell’ambito del progetto “Modica siamo tutti CAA. Comunicazione Aumentativa Alternativa”, facilitando la lettura dei menu.

L’evento è patrocinato dall’Assessorato Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo, dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa e dal Comune di Modica. Il sindaco di Modica, Maria Monisteri, ha sottolineato l’importanza di Schiuma come evento che dà inizio all’estate modicana, in sinergia con la Regione, e valorizza il territorio di Marina di Modica, dove sventola la Bandiera Blu.

Eventi sportivi

Domenica 2 giugno si terrà una competizione sportiva di nuoto da fondo in collaborazione con la società sportiva Gran Prix Sicilia Openwater, con il Premio Schiuma 2024 per la miglior Schiuma e spillatura.

Schiuma rappresenta un’occasione per celebrare la birra artigianale, promuovere l’inclusività e creare sinergie tra le diverse realtà del territorio, in un contesto di bellezza naturalistica e convivialità.

