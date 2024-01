A Ispica si dimette l’assessore Carmelo Denaro. Gli avevano incendiato l’autovettura. Le parole del sindaco Leontini

L’assessore Carmelo Denaro ha deciso di lasciare l’incarico che il sindaco Innocenzo Leontini gli aveva assegnato all’interno della Giunta che guida attualmente il Comune di Ispica. Stamani le dimissioni annunciate sulla pagina social di un radio locale e protocollate in tarda mattinata. Le motivazioni? Di natura politica ? Personali ? Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali che riguardano Denaro che era assessore allo Sport, Attività, Impianti, Promozione Eventi || Associazionismo Sportivo || Turismo e Spettacolo || Organizzazione ricettività turistica || Servizi Fascia costiera || Partecipate – Manutenzione. Va ricordato che recentemente un incendio aveva misteriosamente distrutto la sua autovettura. Chissà se dietro la sua scelta ci sia stanchezza rispetto agli ultimi mesi, compreso questo inquietante episodio? Resterà in Consiglio comunale e si potrà capire se, come sembra, resterà organico alla maggioranza.

Non è tardato ad arrivare il messaggio del sindaco Innocenzo Leontini

Carmelo Denaro è stato sin dall’inizio un assessore esemplare: efficiente, corretto, leale e disponibile. L’efficienza è dimostrata dalla notevole quantità di iniziative e soluzioni portate a compimento nei settori assegnatigli.

Il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM) è stato il suo primo cavallo di battaglia. Egli ne ha seguito l’elaborazione e la presentazione al competente ufficio dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente. Un contributo prezioso al decollo turistico della fascia costiera.

L’organizzazione di ben tre edizioni dell’Estate Ispicese, con programmi densi di eventi per due mesi, non ha avuto precedenti. I mercatini di Natale, sia nel 2022 che nel 2023, si collocano nella stessa attività.

L’ avvio delle iniziative relative alla predisposizione del Piano di Utilizzo del Cimitero, il potenziamento con servizi aggiuntivi della Farmacia Comunale, l’organizzazione dei servizi di pulizia e di sicurezza del litorale(litorale sicuro), la predisposizione di un bus navetta sia in estate che per i giorni dei morti, la conferma della Bandiera Blu e l’ottenimento ex novo delle bandiere lilla e verde, la riorganizzazione logistica dell’Ufficio Urbanistica, la Promozione turistica, in collaborazione con la Pro Loco, della Settimana Santa, sono alcune delle tante iniziative prodotte dal grande lavoro di Carmelo Denaro.

Tuttavia, le dimissioni da Assessore Comunale di Carmelo Denaro non mi colgono di sorpresa. Conosco le personali tensioni e le pesantezze di una posizione esposta, specie dopo episodi ignobili come quello occorso a lui di recente. Ma conosco altresì la generosità e la disponibilità di Carmelo Denaro che ha sempre dato contributi costruttivi, anche facendo passi indietro, affinché le questioni politiche rimanessero ancorate ad un clima unitario di collaborazione e di condivisione.

La condotta personale, politica ed amministrativa di Carmelo Denaro, costituisce un esempio. Nel ringraziarlo profondamente, so di poter continuare a contare sulla sua dedizione, sulla sua capacità di mediatore e di regista, sul suo impegno di consigliere comunale sempre vicino alla causa dell’Amministrazione Comunale ed alle istanze dei cittadini.

Sono certo che Carmelo Denaro darà il suo contributo alla scelta dell’assessore che io nominerò come suo successore, nell’ambito di una confermata e rinnovata compattezza di tutta la coalizione di maggioranza.

Le mie valutazioni sono sottoscritte da tutti gli Assessori, dal Presidente del Consiglio Comunale, da tutti i consiglieri delle liste Leontini Sindaco, Cives e Fratelli d’Italia e dai consiglieri del Movimento Popolari per l’Autonomia”.