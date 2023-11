A fuoco auto dell’assessore Denaro di Ispica. Indagini per verificare se episodio doloso

A fuoco a Ispica l’automobile dell’assessore allo Sport, Carmelo Denaro. Poco dopo la mezzanotte le fiamme hanno coinvolto un’auto alimentata a metano appartenente all’assessore. Il rogo ha causato non solo la distruzione dell’auto ma anche danni alla facciata di un’abitazione nelle vicinanze. Le indagini sono attualmente in corso per stabilire se l’incendio sia stato causato deliberatamente.

Le autorità locali sono state allertate dopo che una Fiat 500 a metano è divampata in fiamme. La situazione è diventata ancor più pericolosa quando il calore delle fiamme ha provocato l’esplosione delle bombole di gas metano a bordo dell’auto. Questo ha causato un’ulteriore espansione delle fiamme e dei danni collaterali, tra cui i danni alla facciata di un’abitazione vicina all’area del parcheggio dell’auto.

I Carabinieri di Ispica hanno avviato le indagini per capire se l’incendio sia stato un atto doloso o il risultato di un incidente. Le prime ipotesi sembrano inclinare verso la possibilità di un incendio doloso, il che solleva domande importanti sulla motivazione dietro questo grave atto.

Intanto, la notizia dell’incidente ha scosso la comunità locale, e numerosi esponenti della Giunta, a cominciare dal sindaco Innocenzo Leontini, hanno espresso la loro solidarietà all’assessore Denaro. foto di repertorio