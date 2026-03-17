A Ispica musica e spiritualità nella Basilica dell’Annunziata: concerto “Rex Tremendae”

Un evento musicale carico di intensità artistica e spirituale si terrà martedì 24 marzo alle ore 19:30 nella suggestiva Basilica della Santissima Annunziata, a Ispica. Protagonista della serata sarà il concerto “Rex Tremendae”, eseguito dall’Orchestra di Fiati del Liceo Musicale “G. Verga” di Modica sotto la direzione del maestro Mirko Caruso.

Il titolo del concerto richiama l’atmosfera solenne del periodo liturgico che precede la Pasqua e si ispira al celebre passo della sequenza medievale del Dies Irae, evocando i temi del giudizio, della passione e della redenzione.

Un programma musicale di grande intensità

Il programma della serata proporrà alcune delle pagine più significative del repertorio sinfonico per orchestra di fiati. Tra queste spicca il poema sinfonico “Giudizio Universale” del compositore Camillo De Nardis, un’opera di forte impatto drammatico capace di tradurre in musica la solennità del tema biblico.

Accanto a questo capolavoro sarà eseguita anche la Seconda Sinfonia “La Passione di Cristo” del celebre compositore spagnolo Ferrer Ferran, una delle opere contemporanee più intense del repertorio per banda sinfonica, che racconta con grande forza espressiva i momenti più significativi della Passione.

Protagonisti i giovani musicisti del Liceo Verga

A salire sul palco sarà l’Orchestra di Fiati del Liceo Musicale “G. Verga” di Modica, una delle realtà formative più vivaci del territorio ibleo. L’istituto rappresenta da anni un importante punto di riferimento nella formazione musicale dei giovani, offrendo un percorso di studi che unisce preparazione culturale e pratica strumentale di alto livello.

L’orchestra, composta dagli studenti del liceo, è ormai protagonista di numerose iniziative concertistiche e culturali, distinguendosi per qualità interpretativa, entusiasmo e passione musicale.

Prima esecuzione della marcia “U Risuscitatu”

Durante la serata sarà presentata anche in prima esecuzione assoluta la marcia “U Risuscitatu”, composta dal maestro Francesco Dipietro e dedicata all’Arciconfraternita della Basilica dell’Annunziata di Ispica.

Il brano nasce come omaggio alla tradizione religiosa e musicale della città e richiama uno dei momenti più suggestivi dei riti pasquali ispicesi.

La Settimana Santa di Ispica

La città di Ispica custodisce infatti una delle Settimane Sante più intense e partecipate della Sicilia, con riti antichi e profondamente radicati nella devozione popolare.

Tra i momenti più significativi si ricordano le processioni del SS. Cristo alla Colonna, del SS. Cristo alla Croce e soprattutto la spettacolare celebrazione pasquale de “U Risuscitatu”, quando la statua del Cristo Risorto corre incontro alla Madonna tra ali di folla e festosi scoppi di gioia.

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