A Ispica litorale sicuro con il presidio dei volontari

Questo fine settimana il Sindaco Innocenzo Leontini e l'assessore Carmelo Denaro hanno fatto visita ai volontari dell'associazione di Protezione Civile "Futura" di Ispica che, con l'ausilio del gommone in dotazione, sono impegnati nel progetto "Litorale sicuro 2022" Città di Ispica.

Abbiamo voluto fortemente che questo servizio si svolgesse anche quest'anno – dichiara il Sindaco Leontini – perché lo riteniamo fondamentale per aumentare il grado di sicurezza dei bagnanti lungo il litorale ispicese. Un plauso va ai volontari che, gratuitamente, mettono a disposizione della collettività il loro tempo; prezioso il loro operato e, quindi, doveroso ringraziarli per i numerosi interventi effettuati nell'aiutare i bagnanti in difficoltà, nell'allontanare le imbarcazioni o gli acqua scooter dalla zona riservata alla balneazione e nell'assistenza offerta alla Capitaneria di Porto di Pozzallo

La sicurezza è uno dei punti fondamentali richiesti per essere insigniti della Bandiera Blu – dichiara l'assessore al turismo Carmelo Denaro – e il nostro obiettivo è quello di mantenerla anche per i prossimi anni e per questo, abbiamo aumentato il numero delle torrette e dei bagnini in servizio sul nostro litorale.

