A Ibla, ZTL attiva solo nel weekend. La novità e l’ordinanza

A Ibla, zona a traffico limitato attiva solo nel weekend. La novità è stata annunciata dal sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che ha disposto una specifica ordinanza. Durante il periodo compreso tra l’1 agosto e il 15 settembre, la Ztl temporanea su Ragusa Ibla sarà attiva solo il venerdì e nei giorni festivi e prefestivi, dalle 20.30 alle 02.00. Questa decisione è stata presa perché, durante le serate infrasettimanali, non si avverte l’esigenza di attivare la Ztl.

Verranno posizionati display luminosi per indicare chiaramente l’inizio delle vie interdette ai non autorizzati durante gli orari di attivazione della Ztl. Tuttavia, è sempre possibile transitare e parcheggiare intorno a Ibla, lungo la “circonvallazione,” risalendo da via Peschiera e quindi da via del Mercato.

IL SERVIZIO NAVETTA RIMARRA’ ATTIVO TUTTI I GIORNI

Inoltre, il servizio di navette gratuite HyBus rimarrà attivo tutti i giorni e in qualsiasi orario. La linea 33, che collega Ragusa Ibla e attraversa internamente il quartiere barocco, è stata ripristinata e prolungata fino alle 00.40. Il percorso della linea è stato modificato, e ora prosegue lungo il Corso Italia fino a via Mariannina Schininà, per servire le strutture ricettive e i residenti del centro storico superiore.

Inoltre, per potenziare la linea verde, le risorse della linea rossa di HyBus, che seguiva il percorso interno, sono state reindirizzate. La linea verde effettuerà il collegamento diretto da Piazza Stazione al SS. Trovato tutti i giorni, dalle 13.00 alle 02.00, con un mezzo in più. La segnaletica statica verrà modificata di conseguenza.