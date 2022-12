A Comiso l'Amministrazione comunale ha avviato l'erogazione del fondo per il sostegno del caregiver familiare. “Il caregiver familiare – spiega l’assessore Alfano – è la persona che assiste e si prende cura di un suo familiare affetto da malattia, infermità o disabilità croniche e/o degenerative che non sia autosufficiente. Il comune di Comiso – ancora Alfano – facente parte del Distretto D 43, ASP 7 di Ragusa, è stato destinatario delle somme per l’erogazione di questo contributo economico regionale. Si tratta di circa centoventi mila euro ripartiti tra i comuni di Comiso, Vittoria comune capofila e Acate. L’istanza, i requisiti e le modalità per l’ottenimento del beneficio economico una tantum, è già pubblicata sulla home page del sito istituzionale del comune di Comiso e dovrà pervenire entro il 10 gennaio 2023. Sono comunque a disposizione per informazioni e chiarimenti, gli uffici dei servizi Sociali di via degli studi a Comiso ai quali va il mio ringraziamento e in particolar modo alla dirigente, la dott.ssa Tina Guastella.