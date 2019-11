A Comiso, tombe imbrattate con la vernice spray. Non si risparmiano nemmeno i cari defunti - Ragusa Oggi

A Comiso, tombe imbrattate con la vernice spray. Non si risparmiano nemmeno i cari defunti

Quando gli atti vandalici colpiscono anche le tombe dei cari defunti, non c’è parola al mondo che possa descrivere chi si è macchiato di un simile atto di viltà. Siamo a Comiso, all’interno del cimitero comunale.

La famiglia proprietaria della tomba che vedete in foto è stata avvisata di questo scempio ieri pomeriggio, intorno alle ore 17.00. La tomba contiene le salme di una coppia, marito e moglie. Sconosciuti i motivi di tale gesto ma purtroppo non sono le uniche tombe ad essere state imbrattate.

Stamani, infatti, sono stati notati altri atti vandalici ai danni di altre tombe. La famiglia che ha avuto la tomba imbrattata con una bomboletta spray rossa ha provveduto a segnalare opportunamente quanto successo al sindaco di Comiso.

Sono giorni in cui tanta gente si reca al cimitero per rendere visita ai propri defunti. Chiunque si sia macchiato di un tale gesto non merita nessun genere di considerazione e anche chiedere perchè è inutile: qualunque sia la risposta, non è comunque giustificabile.

(Per preservare la privacy della famiglia, l’intervento della nostra redazione sulla foto riguarda solo l’annerimento dei nomi dei defunti).