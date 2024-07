A Comiso le rivendite h24 possono restare aperte anche di notte. Il Tar blocca ordinanza del sindaco

Le rivendite H24 di Comiso potranno rimanere aperte ad oltranza.

Il Tar di Catania ha accolto la richiesta dei titolari delle rivendite automatiche di bibite, che permettono di somministrare bevande a oltranza, senza nessuna interruzione oraria.

Il comune di Comiso aveva emanato, due settimane fa, un’ordinanza per limitare l’apertura degli h24, limitandola alle ore diurne, con chiusura prevista alle 18. A quell’ora le rivendite avrebbero dovuto abbassare le saracinesche. A Comiso esistono due rivendite H24: a Comiso, in piazza Fonte Diana, a Pedalino, in piazza Gramsci.

La sindaca Schembari: “L’ordinanza voleva salvaguardare il decoro urbano”

“La decisione – spiega la sindaca Maria Rita Schembari – era indirizzata all’unico scopo di salvaguardare il decoro urbano, senza con ciò privare i cittadini della possibilità di attingere ad una bibita o ad un caffè. Vi sono innumerevoli bar, caffetterie e locali all’interno e nelle vicinanze delle due piazze principali, a Comiso e Pedalino”.

Uno dei proprietari dell’attività ha fatto ricorso al Tar di Catania e il Tribunale amministrativo regionale ha sospeso con effetto immediato l’ordinanza.

La sindaca Schembari ha accolto con sconforto e delusione la decisione del Tar, annunciando via facebook, dalla pagina ufficiale del sindaco, quanto era accaduto. “Confesso: se non fosse che la mia fede nelle Istituzioni è più forte di queste vicende, direi veramente che non abbiamo più speranza!”

E ha aggiunto. “Vedo opportuna l’esistenza di un h24 in una stazione o simili, a forte transito e veloce di persone, in posti aperti a tutte le ore del giorno. Ma nella città e nelle piazze principali, preferisco ancora le attività in cui si dà lavoro anche ad un banconista, che sorride al cliente, lo serve, ci scambia due chiacchiere e se, inavvertitamente, qualcosa si versa a terra lo pulisce con solerzia”.

La regolamentazione degli H24, che creano in molti comuni problemi di ordine pubblico, non è attualmente sottoposta a vincoli. Manca una normativa nazionale di riferimento. Essi diventano talvolta punto di riferimento di piccoli gruppi di persone, spesso immigrati, che creano problemi di ordine pubblico. A Comiso comunque le rivendite non hanno degli alcolici, ma somministrano solo bevande e snack.

