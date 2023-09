A Comiso consegnati i lavori per la costruzione di un nuovo asilo nido

Sono stati consegnati i lavori per la realizzazione di una sezione da destinare ad un nuovo asilo nido a Comiso.

Questa nuova sezione dell’asilo nido fornirà spazio per 15 famiglie per i loro bambini. Sarà un importante aiuto per le mamme lavoratrici, consentendo ai loro bambini di avere un posto prima di iniziare la scuola dell’infanzia. I lavori sono stati consegnati oggi, 14 settembre.

I LAVORI E IL PROGETTO

Gli interventi includono la ristrutturazione della struttura, la riqualificazione energetica e la fornitura di attrezzature. I fondi provengono dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per un importo totale di circa 500.000 euro.

La ristrutturazione riguarderà il piano semi-interrato della struttura, e verrà realizzata una diversa distribuzione interna per ospitare 15 bambini. Il direttore dei lavori è l’architetto Biagio Ravalli, e il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il geom. Giuseppe Cilia. La ditta esecutrice aggiudicataria dei lavori è la Cartilora Empedoclina di Partinico.