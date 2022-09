A Chiaramonte inaugurato il nuovo impianto dei Frantoi Cutrera

I Frantoi Cutrera di Chiaramonte Gulfi hanno aperto sabato scorso un nuovo frantoio. Si tratta di una struttura all’avanguardia che è stata inaugurata con la prima molitura dell’annata. Con questo frantoio, si inaugura anche un nuovo concetto di lavorazione delle olive.

Il nuovo progetto Frantoi Cutrera è nato nel 2017 (inizio lavori 2019). È un grande polo internazionale dedicato all’olio extravergine d’oliva costato 13milioni di euro, con oltre 20mila mq di spazi interni ed esterni e 20mila mq dedicati alle isole verdi (Parco Ulivi e Parco Clessidra). All’interno vi sono un frantoio e una linea di stoccaggio e confezionamento dotati di impianti 4.0, un laboratorio di analisi, un baglio-museo, un’area didattica ed una Scuola dell’olio evo.



Sono 60.000 i quintali di olive lavorate l’anno mentre 7.000 sono i quintali di olio prodotti l’anno per un totale di circa un milione di bottiglie fra vari formati e brand. 200-300 mila i vasetti di conserve tra sughi, pesti, confetture e marmellate.

L’export incide per circa il 60%. I Paesi in cui si esporta principalmente sono: Germania, Inghilterra, USA, Canada.