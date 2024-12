A Cerda si presenta il libro di Alfonso Lo Cascio “1943: la Reconquista dell’Europa. Dalla Conferenza di Casablanca allo sbarco in Sicilia”

Si presenta a Cerda il libro di Alfonso Lo Cascio, “1943: la Reconquista dell’Europa. Dalla Conferenza di Casablanca allo sbarco in Sicilia”. Sarà un momento per approfondire un momento cruciale della storia della Seconda Guerra Mondiale.

L’appuntamento è fissato per giovedì 5 dicembre 2024, alle ore 17:30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Cerda. La serata, organizzata dall’Associazione Fables in collaborazione con il Comune di Cerda, prevede un programma ricco: saluti istituzionali di Salvatore Geraci, Sindaco di Cerda, introduzione a cura di Cruciano Runfola, Presidente dell’Associazione Fables, intervento di Benedetta Desirèe Parisi, letture e dialogo con l’autore Enza Pedone e Salvina Cimino.

Il libro analizza con accuratezza gli eventi cruciali del 1943, un anno di svolta per la Seconda Guerra Mondiale, toccando temi come le decisioni strategiche della Conferenza di Casablanca, l’Operazione Husky e il ruolo della Sicilia nello scenario bellico. Un capitolo di particolare interesse riguarda il controverso rapporto tra lo sbarco e la mafia, arricchito da nuove fonti documentali.

L’autore, Alfonso Lo Cascio, è una figura di spicco nel panorama culturale siciliano, con una vasta esperienza nella valorizzazione dei beni culturali e una lunga carriera nel giornalismo e nella ricerca storica. Questo evento rappresenta non solo un’occasione per conoscere meglio i fatti storici, ma anche per incontrare un autore che ha contribuito significativamente alla divulgazione culturale.

