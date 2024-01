“A cena con”: il nuovo format di Scale del Gusto, inizia con Gaetana Jacono di Valle dell’Acate



Un viaggio gastronomico tra sapori e storie. “Scale del Gusto”, cucina-salotto-bottega, presenta a Ragusa un nuovo format che promette di deliziare non solo il palato, ma anche l’anima degli appassionati del buon cibo e del vino. L’iniziativa, denominata “A cena con…”, permette agli ospiti di immergersi in un viaggio gastronomico unico, durante il quale potranno cenare in compagnia dei produttori locali che rendono speciale il territorio.

Il debutto di questo evento avverrà questo venerdì 26 gennaio alle 20,30, con protagonista Gaetana Jacono di Valle dell’Acate, una storica cantina che da ben sei generazioni tramanda l’arte della viticoltura siciliana. Questo primo appuntamento sarà un’occasione imperdibile per scoprire i segreti dei vitigni, le storie dietro le etichette, gli aneddoti e le unicità che rendono Valle dell’Acate un punto di riferimento nel panorama vinicolo. E lo si farà degustando i vini in perfetto abbinamento con un menù firmato dallo chef Maurizio Musumeci.

Il tema del primo incontro, che si terrà alle 20:30 presso le Scale del Gusto a Largo Santa Maria a Ragusa, è appunto il vino. “Il vino è cultura e la cultura non si interrompe: si tramanda. Se prende dal passato e si porta nel futuro”, dice sempre Gaetana. L’obiettivo è quello di far comprendere che il vino e la cultura non possono essere separati, ma devono piuttosto essere considerati un tutt’uno.

La serata sarà un’esperienza enogastronomica completa, con piatti attentamente selezionati per esaltare al meglio i vini di Valle dell’Acate. L’evento sarà un incontro diretto tra gli ospiti, i gestori del ristorante e la produttrice Gaetana Jacono, offrendo un’occasione unica per ascoltare direttamente dalla fonte le passioni, le storie di famiglia e gli aneddoti legati alla produzione vinicola.

Valle dell’Acate, con i suoi 70 ettari di vigneti biologici, rappresenta una storia di famiglia che si tramanda da generazioni. Sotto la guida di Gaetana Jacono, la cantina si è specializzata nella coltivazione dei vitigni autoctoni siciliani più pregiati, portando avanti con orgoglio la tradizione vitivinicola della regione.

Per partecipare a questa straordinaria esperienza culinaria e culturale, è possibile prenotare chiamando il numero 0932 293250. “Scale del Gusto” continua a dimostrare il suo impegno nel promuovere la cultura enogastronomica locale, offrendo ai suoi ospiti un’opportunità unica di connettersi con i produttori e di vivere il cibo e il vino in modo più intimo e coinvolgente.