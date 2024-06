A Catania grande successo per “Catartiche”, convegno sulle pratiche creative di arte e teatro in carcere

Il 30 e 31 maggio, presso la Casa Circondariale di Catania Bicocca, si è svolto l’evento “CATARTICHE – Convegno sulle pratiche creative di arte e teatro in carcere.” Questo incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra diverse realtà creative attive nella struttura detentiva catanese. L’evento è stato organizzato dalla Direzione della Casa Circondariale, dall’area Giuridico Pedagogica, dalla Cooperativa “Prospettiva Futuro” e dall’Associazione Culturale La Poltrona Rossa.

Partecipanti e ospiti

A fare gli onori di casa sono stati il direttore della Casa Circondariale Giuseppe Russo e il responsabile dell’Area Giuridico Pedagogica Maurizio Battaglia. Tra gli illustri ospiti hanno partecipato:

Maria Covato, direttrice dell’Istituto Penale per Minorenni di Catania Bicocca,

Vito Minoia, docente dell’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino e presidente del Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere,

Piero Mangano, presidente del CNCA Sicilia,

Domenico Palermo, direttore del Progetto Koinè – Presidio per la Giustizia Minorile e di Comunità della Sicilia Orientale,

Enrico Lanza, professore dell’Università degli Studi di Catania,

Angelo Litrico, musicista e docente,

Rosaria Sicari, docente del Laboratorio d’Arte nella Casa Circondariale Bicocca CT,

Gioacchino Palumbo, regista e professore dell’Accademia delle Belle Arti di Catania,

Giovanni Quadrio, psicologo e arteterapeuta,

Alessandro De Filippo, regista di teatro in carcere e docente di cinema, fotografia e televisione all’UNICT,

Cinzia Caminiti Nicotra, Samantha Intelisano, Rita Stivale, Ivana Parisi, Marco Pisano, esperti di teatro in carcere.

Esibizioni e spettacoli

Durante le giornate di confronto, gli attori detenuti della compagnia “Gli ir-ritati in Catarsi” si sono esibiti in una prova aperta sotto la regia di Ivana Parisi, presidente della Poltrona Rossa, in collaborazione con la professoressa Rosanna Fiume. Il pubblico ha potuto assistere ad alcune scene dello spettacolo “La Profezia” (andato in scena lo scorso dicembre) e del nuovo spettacolo “La Furia di Orlando,” che debutterà a fine luglio.

Nel pomeriggio del 30 e 31 maggio, ha debuttato la compagnia formata da attori detenuti, guidata da Cinzia Caminiti e Marco Pisano della Cooperativa “Prospettiva Futuro,” con il testo “Storie di Giufà.” Inoltre, sono stati presentati video su esperienze di teatro, arte e cinema, con momenti indimenticabili offerti dagli attori della Casa Circondariale di Catania Bicocca.

© Riproduzione riservata