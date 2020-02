A Caltanissetta prima prova di Coppa Sicilia Xco per il Team F.lli Dipasquale Agrofarmaci Ragusa - Ragusa Oggi

A Caltanissetta prima prova di Coppa Sicilia Xco per il Team F.lli Dipasquale Agrofarmaci Ragusa

Condividi su:

Primo impegno della stagione per il Team F.lli Dipasquale Agrofarmaci & Fertilizzanti Ragusa che correrà, in terra nissena, la prima gara della Coppa Sicilia Xco. La pattuglia iblea che, domenica 9 febbraio, sarà ai nastri di partenza del trofeo “Caltanissetta provincia di Castelli” sarà formata dai sei atleti. Per quanto riguarda gli amatori, saranno in lizza Maurizio Mezzasalma e Giorgio Distefano, per la categoria Junior Lorenzo Occhipinti, Andrea Iurato tra gli Allievi e, infine, Flavio Schembari e Anastasia Micieli per quanto riguarda gli Esordienti.

“E’ la nostra prima uscita ufficiale della stagione – sottolinea il presidente Giuseppe Nascondiglio – e ci teniamo a fare bene. Ci siamo allenati con grande intensità nel corso di questi mesi e verificheremo se gli sforzi che abbiamo sostenuto negli ultimi tempi saranno ripagati da qualcosa di concreto in termini di risultati.

Una cosa è certa. Abbiamo grandi ambizioni e cercheremo di fare in modo che le stesse possano tradursi in traguardi da tagliare”. Tra l’altro, il sodalizio ibleo si sta organizzando con il reparto amatori che sarà seguito da Maurizio Oliveri.

I vari atleti inseriti in questo ambito parteciperanno alle varie competizioni, specifiche per settore, che si terranno a cominciare dal mese di marzo. “Anche in questo caso – aggiunge Nascondiglio – abbiamo in mente una serie di idee che vogliamo portare avanti e che cercheremo di concretizzare nel corso della stagione, al fine di dare ulteriore lustro al nostro gruppo sportivo”.