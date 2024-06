A Caltanissetta oltre 800 catechisti da tutta la Sicilia

Il Raduno regionale dei Catechisti organizzato a Caltanissetta dall’Ufficio regionale per la Catechesi della Conferenza episcopale siciliana ha visto la partecipazione di oltre 800 catechisti. L’evento, svoltosi il 21 e 22 giugno, si è incentrato sul tema “Ascolto, comunicazione e linguaggi: Evangelizzare nel contesto siciliano”.

La prima giornata è stata dedicata a momenti di condivisione e confronto con sacerdoti delle diverse diocesi siciliane, seguiti da sessioni di approfondimento e riflessione con le equipe catechistiche. Il 22 giugno, il grande Raduno ha riunito catechisti provenienti dalle 18 diocesi dell’isola, che hanno partecipato a workshop tematici, conferenze e momenti di preghiera e riflessione.

I relatori di rilievo nazionale, come il Dott. Andrea Monda, Mons. Valentino Bulgarelli e il Prof. Marco Tibaldi, hanno discusso su “Intelligenza artificiale e testimoni digitali. Tra contenuti e testimonianza”, offrendo spunti preziosi per affrontare le sfide attuali nella trasmissione della fede.

Tra le personalità presenti, mons. Antonino Raspanti, mons. Mario Russotto e mons. Rosario Gisana hanno sottolineato l’importanza dei catechisti come testimoni e annunciatori del Vangelo nelle loro comunità. Mons. Gisana ha evidenziato l’importanza della comunicazione e dell’apprendimento dei nuovi linguaggi nel contesto della fede cristiana, sottolineando come la vita di ogni persona sia una profezia vivente e un messaggio di salvezza.

Al termine della giornata, don Carmelo Sciuto ha ringraziato tutti i partecipanti, i relatori e i catechisti per la loro passione e dedizione, esortandoli a tornare nelle loro diocesi con rinnovato entusiasmo per continuare la loro missione di evangelizzazione. Ha incoraggiato la Chiesa a essere aperta e innovativa, cercando costantemente nuovi modi e strumenti per annunciare il Vangelo.

