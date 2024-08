A breve sedute del consiglio comunale di Modica in diretta streaming. Vincono trasparenza e democrazia partecipata

E’ stato per anni, sino al 2013 circa, lo strumento che ha portato la politica cittadina nella case di tutti i modicani. Ci riferiamo alla diretta delle sedute del Consiglio comunale di Modica che, stranamente rispetto quanto si possa immaginare, aveva un seguito molto importate. Ogni cittadino modicano aveva la possibilità di seguire comodamente da casa i lavori della civica assise ed allo stesso tempo capire quantità e qualità dell’impegno dei propri rappresentanti eletti al consiglio comunale. Questa buona prassi è stata poi bruscamente interrotta con l’avvento dell’amministrazione Abbate che nonostante i molteplici solleciti prevenuti da più parti, ha ritenuto più utile e giusto privare la città di questa importante “fonte di informazione”. A tutto ciò si è aggiunto nell’ultimo periodo il pensionamento dell’addetto stampa che seguiva i lavori d’aula, Marco Sammito, facendo si che scendesse, forse come si sperava, il totale oblio sui lavori consiliari, perdendoci tutti, città e consiglieri.

E’ di ieri finalmente la notizia che verranno presto ripristinate le dirette streaming delle sedute del Consiglio comunale. Il tutto per un periodo complessivo di dieci anni. I lavori sono stati affidati alla ditta “microvision srl”, nello specifico per otto anni, più due in omaggio. Ne ha dato comunicazione la Presidente del Consiglio Comunale, Maria Cristina Minardo, che si era posta sin dal suo insediamento questo obiettivo centrandolo pienamente adesso anche grazie alla preziosa sinergia con l’assessore Antonio Drago, che in qualità di componente della giunta comunale e convinto sostenitore della necessità di ripristinare le dirette video, ha fornito all’ufficio di Presidenza tutta la collaborazione tecnica ed amministrativa per giungere all’affidamento dell’incarico. Una importante sinergia tra i due giovani amministratori molto utile, a nostro giudizio, alla città tutta.

Nella nota inviata alla stampa Mariacristina Minardo, ribadisce l’importanza della comunicazione diretta con i cittadini e la loro partecipazione attiva ai lavori della civica assise. “La trasmissione in diretta streaming delle sedute consiliari, afferma la Presidente del Consiglio, soddisfa l’ideale di una piena trasparenza e partecipazione democratica della cittadinanza tutta ai lavori della civica assise. Una esigenza avanzata da diversi consiglieri e dagli stessi cittadini che agevola oltretutto l’ufficio di presidenza in quella che è la stesura dei verbali. A breve l’aula consiliare sarà dotata di tutte le attrezzature necessarie così da poter usufruire del servizio streaming prima possibile”. Dello stesso tono le dichiarazioni del Sindaco Maria Monisteri e dell’assessore Antonio Drago. Una bella pagina della storia della città e di democrazia partecipata.

