8 ottobre: in provincia di Ragusa è allerta meteo gialla - Ragusa Oggi

8 ottobre: in provincia di Ragusa è allerta meteo gialla

E’ ufficialmente arrivato il maltempo in Sicilia. La protezione civile ha diffuso un’allerta meteo gialla per il rischio meteo-idreologico e idraulico, valido dalle 16 del 7 ottobre alle 24 dell’8 ottobre 2019 in tutta la provincia di Ragusa. Si prevedono precipitazioni diffuse e persistenti, localmente a carattere di rovescio o temporale.

I temporali più consistenti si manifesteranno nella parte settentrionale e orientale della Sicilia, ma sono previsti episodi di una certa rilevanza anche nel resto del territorio siciliano. Temperature in picchiata che non supereranno i 20 gradi.