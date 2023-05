720 mila euro sequestrati tra l’Italia e la California: due immobili a Ragusa

Un’imponente operazione del nucleo di polizia economico-finanziaria di Macerata è stata condotta fra l’Italia, la California e San Marino.

DUE IMMOBILI SEQUESTRATI A RAGUSA

Sono state denunciate 3 persone ed eseguito il sequestro di beni e disponibilità finanziarie, per 720mila euro, disposto dal gip, mentre una società è stata segnalata per responsabilità amministrativa. Le indagini hanno comportato l’analisi di tabulati telefonici e di documentazione bancaria acquisita in Italia ed all’Estero, ma anche pedinamenti e sopralluoghi e hanno permesso di accertare l’esecuzione di bonifici bancari, provenienti dalla società maceratese, a favore di due società di diritto straniero, una sammarinese e una californiana, entrambe risultate riconducibili al medesimo imprenditore, giustificati come pagamenti di operazioni commerciali di fatto mai avvenute. Il decreto di sequestro finalizzato alla confisca, anche per equivalente, ha interessato due immobili nelle province di Ragusa e Fermo e liquidità sui conti correnti riferibili agli indagati e sulle disponibilità economiche dell’impresa segnalata.