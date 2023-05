405 mila euro per il Museo archeologico di Kamarina

Fondi in arrivo per il Museo archeologico di Kamarina. Una buona notizia per l’intera provincia di Ragusa. I fondi arrivano dal Pon Cultura e Sviluppo 2014-2020 ed è recentemente arrivata una nota di conferma da parte del Ministero della Cultura sulla disponibilità degli importi.

I FONDI

In tutto, 405 mila euro che serviranno per interventi di musealizzazione, per la creazione di nuovi spazi aperti al pubblico e per la nuova impiantistica nonché per il miglioramento dell’esperienza dei visitatori.

Il Museo di Kamarina è un fiore all’occhiello del territorio e ha riaperto i battenti la scorsa estate, dopo i lavori di riqualificazione durati diverso tempo. Ma c’è ancora molto da fare: la struttura, infatti, risulta essere non all’altezza degli standard che ci si aspetta oggi per i complessi museali. Digitalizzazione, impiantistica e spazi per l’accoglienza del pubblico sono d’obbligo per permettere una fruizione del museo di Kamarina che ospita reperti archeologici importantissimi e significativi per l’intero sud-est siciliano.