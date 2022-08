250 migranti in arrivo a Pozzallo

Un cambio alle prime luci dell’alba per gestire l’accoglienza dei migranti messi in salvo in due eventi ‘sar’, gestiti, a quanto e’ dato sapere da Mrcc Roma (il centro di coordinamento soccorsi), con due unita’ d’altura della Guardia costiera italiana.



Nave Diciotti prima destinata a Pozzallo, e’ stata dirottata a Porto Empedocle, con oltre 500 migranti a bordo. A Pozzallo invece arrivera’ intorno alle 11 nave Peluso con oltre 250 a bordo.



Le due unita’ militari italiane, sono intervenute a est di Siracusa effettuando un primo salvataggio da un peschereccio e poi dirigendosi ad altro obiettivo, un secondo motopeschereccio in difficolta’.

