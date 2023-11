25 novembre, la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: le principali iniziative in provincia

Le associazioni femminili e i club service di Vittoria insieme in occasione del 25 novembre.

L’iniziativa si intitola “Rinasciamo. Educare all’amore e alla libertà. La violenza di genere ramifica nell’ignoranza” e si svolgerà domani a partire dalle ore 16.



L’iniziativa è stata proposta dal comune di Vittoria in collaborazione con varie realtà associative cittadine.

La manifestazione, che interesserà tutto il centro storico, prevede dei cortei che confluiranno verso la piazza del Popolo e le altre location del centro cittadino dove sono state allestiti alcuni stand e dove si darà luogo ad alcune manifestazioni.

Il programma prevede letture per bambini e coro dell’associazione “Io Posso”, la mostra fotografica ”Legàmi”, del circolo fotografico Asa25, la mostra fotografica-pittorica allestita dal centro Donna, una mostra di illustrazioni proposta dalla Fidapa, una performance pittorica, a cura della Consulta giovanile. Il programma prevede anche varie performance delle scuole cittadine, un flash mob che sarà realizzato dall’associazione Il Filo di Seta (che gestisce un centro antiviolenza), che si svolgerà alle 18,30 e canti femminili delle Corolle.



LE ALTRE INIZIATIVE



Iniziative anche a Ragusa a cura della Delegazione Prov.le della Federazione Italiana Giuoco Calcio di Ragusa – in collaborazione con tutte le società affiliate. Domani, si svolgerà una giornata dimostrativa di sport, educazione e solidarietà insieme alle giovani atlete ed atleti delle categorie “Esordienti” e “Under 15”. Sensibilizzare le culture di tutti al massimo rispetto condannando ogni forma di violenza contro la donna e di genere. All’incontro, saranno presenti il Sindaco di Ragusa Peppe Cassì, l’assessore allo Sport Simone Digrandi, Catia Pasta assessore Pubblica Istruzione, Natale Ferrante responsabile Calcio Femminile C.R. Sicilia e Francesco Paolo Saia presidente A.I.A. – sezione di Ragusa.

La manifestazione si terrà domani sabato 25 novembre alle ore 9:30 presso l’impianto sportivo “G.Biazzo” in Ragusa.

Sempre a Ragusa, a causa delle condizioni meteo incerte legate alla possibilità di forte vento, la fiaccolata cittadina, organizzata dalle Consulte Giovanile e Femminile in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, prevista per domani, non partirà da Piazza del Popolo.

Il raduno si terrà domani, sempre alle ore 18:30, in Piazza San Giovanni (sotto Palazzo Ina) con un momento di raccoglimento, e si proseguirà con una breve fiaccolata fino a Piazza Matteotti.

Tutto è pronto anche per la manifestazione denominata “Ti Rissi No”. Nonostante le previsioni meteorologiche è stato predisposto un piano B.

Grazie alla disponibilità della dirigenza sportiva del PalaZama e del Comune di Ragusa, l’evento sarà spostato al palazzetto di basket di via Zama alle ore 10.00, mantenendo intatto lo spirito dell’iniziativa.

Anche a Chiaramonte Gulfi è prevista domani alle ore 10 una manifestazione ricca di eventi in piazza Duomo, a cura dell’associazione femminile 8 marzo.