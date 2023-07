200 migranti salvati a largo di Pozzallo: l’arrivo previsto nel pomeriggio ad Augusta

In corso importante missione di soccorso nel Mar Mediterraneo. Due motovedette della Guardia costiera stanno svolgendo un ruolo fondamentale nel coordinare il salvataggio di circa 200 persone a 50 miglia dalla costa di Pozzallo.

LA GUARDIA COSTIERA IN AZIONE

Sia la motovedetta proveniente da Pozzallo che quella proveniente da Siracusa si stanno dirigendo verso la zona segnalata.

Il porto di Augusta è stato designato come luogo di sbarco per i migranti. L’arrivo è previsto per la tarda mattinata o il primo pomeriggio di oggi.