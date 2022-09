200 migranti in pericolo in acque maltesi: “Da tre giorni in mare, hanno bisogno di acqua e di cibo, ci sono 7 bambini”

Duecento in pericolo in zona Sar maltese. A lanciare l’sos per l’ennesimo barcone in difficoltà nel Mediterraneo è Alarm Phone. Tra i migranti ci sono anche 7 bimbi.



“Hanno urgente bisogno di acqua potabile e cibo poiché sono già in mare da tre giorni. Tutte le autorità competenti sono informate. Salvateli ora”, dice l’ong.

