2 milioni e 300 mila euro circa alle scuole in provincia di Ragusa per esami di maturità e funzionamento anno scolastico 2020-2021. FOTO - Ragusa Oggi

2 milioni e 300 mila euro circa alle scuole in provincia di Ragusa per esami di maturità e funzionamento anno scolastico 2020-2021. FOTO

Il Ministero dell’Istruzione ha provveduto al riparto delle risorse previste dal Decreto Rilancio (art.231), per garantire la sicurezza e la protezione nelle scuole in vista della ripresa dell’anno scolastico a settembre e per lo svolgimento degli esami di maturità. Anche alle scuole della provincia di Ragusa sono arrivati dei fondi. A renderlo noto, l’onorevole Marialucia Lorefice.

Per gli esami di maturità alla Regione Siciliana vanno complessivamente 3.229.457 euro di cui 239.928 euro sono destinati a 15 istituti situati nella provincia di Ragusa. Servono ad assicurare la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente e la possibilità di utilizzare, ove necessario, dispositivi di protezione individuale da parte degli studenti e del personale scolastico durante le attività in presenza.

Le risorse sono assegnate dal Ministero dell’istruzione alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che sono sede di esame di Stato, tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale coinvolti.

Il Decreto Rilancio prevede, poi -prosegue la presidente Lorefice-, 31.471.433 euro per la Sicilia, di cui 2.056.859 destinati a 53 istituti in provincia di Ragusa (vedi tabella allegata), per sostenere e contribuire alla ripresa dell’attività scolastica in presenza in condizioni di sicurezza, dopo il periodo di sospensione delle attività in classe dovuto al contenimento della pandemia da Coronavirus. Siamo consapevoli che i nostri insegnanti e studenti hanno dovuto superare molte difficoltà in questi mesi per far sì che i programmi scolastici venissero svolti con regolarità.

L’articolo 231 del decreto Rilancio, ora all’esame della Camera, prevede che il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, venga incrementato, per l’anno 2020, di un importo di 331 milioni di euro, di cui quasi il 10 per cento va alla nostra Regione.

Tali risorse potranno essere utilizzate per molteplici finalità:

-acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica;

-acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

-interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;

-acquisto e messa a disposizione, in particolare degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, di dispositivi digitali individuali e della necessaria connettività di rete per la fruizione della didattica a distanza nonché per favorire l’inclusione scolastica e adottare misure che contrastino la dispersione;

-acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;

-adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici e delle palestre.