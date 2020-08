11 migranti a Lampedusa: "Spinti lì da Malta" - Ragusa Oggi

11 migranti a Lampedusa: “Spinti lì da Malta”

Un barchino con undici migranti sarebbe stato aiutato da Malta a raggiungere la Sicilia. Lo afferma l’ong Alarm Phone, riferendo su Twitter sulla sorte dell’imbarcazione da cui aveva ricevuto una richiesta di soccorso e con cui erano stati persi i contatti.

“Secondo un parente le 11 persone – scrive Alarm Phone – sono sopravvissute alla traversata e sono giunte in Sicilia. Ma non autonomamente dato che le Forze Armate maltesi avrebbero fornito benzina e detto alle persone di lasciare la loro SAR e andare in Italia”. Restano, intanto, a bordo del cargo Etienne i 27 migranti soccorsi dieci giorni fa, e che La Valletta non ha autorizzato a sbarcare sull’isola.